«Очнулся после первого стыка». Кержаков вспомнил о матче со звёздным «Реалом»

Бывший нападающий «Севильи» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире в своём «инстаграме» рассказал о впечатлениях от первого матча против мадридского «Реала».

«Когда мы играли с „Реалом“, я вышел на поле и увидел игроков из рекламы: Бекхэм и так далее. После первого стыка с ними я очнулся и подумал: „Давай, погнали“, — сказал Кержаков.

Кержаков впервые сыграл против «Реала» в мае 2007 года. Мадридский клуб принимал «Севилью» в 33-м туре Примеры. «Реал» победил севильскую команду со счётом 3:2, нападающий Рууд ван Нистелрой оформил дубль, ещё один гол за «сливочных» забил Робиньо. В составе «Севильи» отличились Энцо Мареска и Хавьер Чевантон, который заменил Кержакова на 72-й минуте встречи. Россиянин результативными действиями не отметился.