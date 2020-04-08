«Очнулся после первого стыка». Кержаков вспомнил о матче со звёздным «Реалом»

Бывший нападающий «Севильи» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире в своём «инстаграме» рассказал о впечатлениях от первого матча против мадридского «Реала».
«Когда мы играли с „Реалом“, я вышел на поле и увидел игроков из рекламы: Бекхэм и так далее. После первого стыка с ними я очнулся и подумал: „Давай, погнали“, — сказал Кержаков.
Кержаков впервые сыграл против «Реала» в мае 2007 года. Мадридский клуб принимал «Севилью» в 33-м туре Примеры. «Реал» победил севильскую команду со счётом 3:2, нападающий Рууд ван Нистелрой оформил дубль, ещё один гол за «сливочных» забил Робиньо. В составе «Севильи» отличились Энцо Мареска и Хавьер Чевантон, который заменил Кержакова на 72-й минуте встречи. Россиянин результативными действиями не отметился.
- 8 апреля 2020
-
18:48
-
18:44
-
18:41
-
18:39
-
18:33
-
18:25
-
18:20
-
18:14
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:31
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:30
-
16:30
-
16:11
-
16:10
-
15:49
-
15:42
-
15:27
-
15:18
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:35