Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Зенит» во времена выступления за «Краснодар».



«Почему не перешёл в «Зенит»? Я хотел туда перейти, но «Краснодар» с «Зенитом» не смогли договориться. «Краснодар» готов был меня отпустить за полгода до чемпионата мира, но я не видел смысла в переходе», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.



Смолов защищал цвета «Краснодара» с 2015 по 2018 год, после чего перебрался в «Локомотив». В январе этого года 30-летний форвард перешёл в «Сельту» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры Фёдор также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».

Смолов: хочу остаться в Испании