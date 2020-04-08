Смолов: хочу остаться в Испании

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился подробностями своего перехода на правах аренды в зимнее трансферное окно, а также выразил желание остаться в Испании на постоянной основе.



«Я позвонил Кикнадзе, чтобы они пошли навстречу. Сто процентов это всё не зря. Только вирус вмешался, сыграл пять матчей, но сейчас весь мир страдает от этого. Сто процентов перешёл не зря. Я хочу остаться в Испании.



Перед переходом звонил тренер «Сельты». Сказал, что хочет меня видеть, знал меня ещё с «Краснодара». Я играл против его «Зальцбурга». Сказал, что знает мои качества, что мне будет просто в Испании. На следующий день начались переговоры, «Локомотив» согласился», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.

Смолов: в Минске врачи сказали, что я горячий. Меня аж в пот бросило!