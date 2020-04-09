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Победа над Нидерландами, Гус Иванович, Мутко с рюмкой, жест Аршавина. Яркие фото Евро-2008

Сборная России
Победа над Нидерландами, Гус Иванович, Мутко с рюмкой, жест Аршавина. Яркие фото Евро-2008
Футбол / Евро-2020 0

12 лет назад сборная России показала свой лучший результат на чемпионате Европы, завоевав бронзовые медали после победы над командой Нидерландов со счётом 3:1.

На проведение первенства Европы-2008 было подано 10 заявок, в которых фигурировали 13 стран. В своеобразный финал соискателей вышли заявки Венгрии, Австрии и Швейцарии, Греции и Турции. Победила, как и предсказывалось заранее, австро-швейцарская заявка. Таким образом, спустя восемь лет чемпионат Европы вновь предстояло провести двум странам.

В отборочный цикл Евро-2008 сборная России вступила под руководством иностранного тренера – Гуса Хиддинка. Нидерландец сменил Юрия Павловича Сёмина, который не сумел вывести нашу команду в финал ЧМ-2006.

Лучшие кадры сборной России на первенстве Европы-2008 — в фотоподборке специальных корреспондентов «Чемпионата».

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