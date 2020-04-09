Победа над Нидерландами, Гус Иванович, Мутко с рюмкой, жест Аршавина. Яркие фото Евро-2008

12 лет назад сборная России показала свой лучший результат на чемпионате Европы, завоевав бронзовые медали после победы над командой Нидерландов со счётом 3:1.
На проведение первенства Европы-2008 было подано 10 заявок, в которых фигурировали 13 стран. В своеобразный финал соискателей вышли заявки Венгрии, Австрии и Швейцарии, Греции и Турции. Победила, как и предсказывалось заранее, австро-швейцарская заявка. Таким образом, спустя восемь лет чемпионат Европы вновь предстояло провести двум странам.
В отборочный цикл Евро-2008 сборная России вступила под руководством иностранного тренера – Гуса Хиддинка. Нидерландец сменил Юрия Павловича Сёмина, который не сумел вывести нашу команду в финал ЧМ-2006.
Лучшие кадры сборной России на первенстве Европы-2008 — в фотоподборке специальных корреспондентов «Чемпионата».
- 9 апреля 2020
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:23
-
11:17
-
10:59
-
10:56
-
10:51
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
09:56
-
09:50
-
09:40
-
09:36
-
09:29
-
08:09
-
07:39
-
07:05
-
06:39
-
06:21
-
06:03
-
05:46
-
03:35
-
01:57
-
01:40
-
01:27
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 8 апреля 2020
-
23:43
-
23:33