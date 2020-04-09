«Шальке» просит болельщиков отказаться от возмещения стоимости абонементов

Руководство немецкого «Шальке» обратилось к болельщикам и рассказало о финансовом положении, в котором находится клуб вследствие пандемии коронавируса. В своём обращении клуб просит фанатов отказаться от возмещения стоимости сезонных абонементов.

«Все команды Бундеслиги хотят закончить сезон, даже если матчи состоятся без зрителей. Это сложно принять, но продолжение чемпионата будет для нас отличной новостью, так как в этом случае клуб получит доход от продажи прав на трансляции. Ежедневно мы получаем слова поддержки, и многие наши болельщики отказываются от возврата денег за приобретённые абонементы. Мы воспринимаем это как нечто экстраординарное! Мы просим всех владельцев абонементов не отказываться от них. Те, кто откажется от возмещения средств, получит клубную футболку с логотипом акции NurImWir, посвящённой борьбе с вирусом.

Конечно, мы поймём, если вы не захотите участвовать в акции. В таком случае мы предлагаем скидки на абонементы сезона-2020/2021", — говорится в сообщении на официальном сайте «Шальке».