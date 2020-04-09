Касильяс рассказал о пережитом инфаркте

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс в «Инстаграме» рассказал о пережитом 1 мая 2019 года инфаркте. В то время он выступал за португальский «Порту».

«Я страшно испугался. Повезло, что я был в тренировочном лагере и врач действовал очень быстро. Он спас мне жизнь. Если бы это случилось в каком-то другом месте, меня бы уже не было в живых», — приводит слова Касильяса AS.

Инфаркт Касильяс перенёс, находясь на тренировочной базе «Порту», и первую помощь ему оказывал врач команды. В феврале 2020 году вратарь завершил карьеру по состоянию здоровья. Касильяс — двукратный чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании и трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».