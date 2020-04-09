Чемпионат Испании предложили доиграть на Канарах
Ассоциация отельеров испанского города Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и руководству Ла Лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах.
Представители ассоциации предложили этот вариант, основываясь на том, что острова находятся в изоляции от материковой Испании. На Канарах базируются клубы «Лас-Пальмас» и «Тенерифе», выступающие в Сегунде. Кроме того, на островах, традиционно любимых туристами, построено множество гостиниц, а значит, там можно разместить персонал 42 клубов Ла Лиги и Сегунды, сообщает Marca.
Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров в Ла Лиге лидирует «Барселона», опережающая мадридский «Реал» на два очка.
Коноплянка: в Испании болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу
Читайте также
- 9 апреля 2020
-
07:05
-
06:39
-
06:21
-
06:03
-
05:46
-
03:35
-
01:57
-
01:40
-
01:27
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 8 апреля 2020
-
23:43
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:09
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:27
-
22:13
-
22:09
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
21:10
-
20:57
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
20:15
Партнерский контент