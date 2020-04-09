Чемпионат Испании предложили доиграть на Канарах

Ассоциация отельеров испанского города Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и руководству Ла Лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах.

Представители ассоциации предложили этот вариант, основываясь на том, что острова находятся в изоляции от материковой Испании. На Канарах базируются клубы «Лас-Пальмас» и «Тенерифе», выступающие в Сегунде. Кроме того, на островах, традиционно любимых туристами, построено множество гостиниц, а значит, там можно разместить персонал 42 клубов Ла Лиги и Сегунды, сообщает Marca.

Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров в Ла Лиге лидирует «Барселона», опережающая мадридский «Реал» на два очка.