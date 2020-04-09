Ринат Билялетдинов: можно играть по 2 тура в неделю. Остальные лиги подстроятся под РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», предложил, как можно доиграть сезон Российской Премьер-Лиги, приостановленный до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
«Осталось не так уж и много туров — всего восемь. Можно играть по две игры в неделю, тем более что наших команд в еврокубках не осталось. Например, в среду и воскресенье. Посчитайте математически — месяца хватит. Зато останется время и для подготовки к следующему сезону, и для переформирования команд с учётом выбывших и поступивших игроков. Хотя бы 2-3 недели. А играть один матч в неделю… В таком случае можно залезть на август «в долг», потом сложнее будет разгребать. Моё мнение — лучше играть по две игры в неделю. А остальные лиги подстроятся под РПЛ.
Как пандемия отразится на следующем сезоне? Не удивлюсь, если некоторые команды вообще снимутся с чемпионата. Я говорю в первую очередь о ФНЛ и лигах ниже. Потому что с учётом всех экономических потрясений эти команды могут не выдержать даже рублёвые расходы. А очереди из олигархов, желающих поддержать футбол, я не вижу», — приводит слова Билялетдинова „Реальное время“.
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