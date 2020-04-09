10-кратный чемпион Бельгии «Стандард» может лишиться профессионального статуса

Льежский «Стандард» может лишиться статуса профессионального клуба. Об этом сообщает RTBF.
По данным источника, «Стандард» не прошёл процедуру лицензирования на следующий сезон, так как клуб не предоставил подтверждение о выплате бонусов восьми своим футболистам за февраль 2020 года на общую сумму более € 1 млн. В целом в 2019 году клуб понёс значительные убытки.
«Стандард» имеет право подать апелляцию на данное решение до 14 апреля. Если «Стандард» всё же не получит профессиональную лицензию, в следующем сезоне он сможет принять участие лишь в третьем бельгийском дивизионе.
Сообщается, что помимо «Стандарда» профессиональную лицензию не сумели получить клубы высшего дивизиона Бельгии «Руайаль Эксель Мускрон» и «Остенде».
«Стандард» был основан в 1898 году. За всю историю клуб 10 раз становился чемпионом Бельгии, 6 раз – обладателем Кубка Бельгии.
- 9 апреля 2020
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