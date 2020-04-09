«Никому бы не пожелал такого». Главный врач «Интера» — о своей борьбе с коронавирусом

Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи рассказал, как боролся с коронавирусом.



«Первые четыре дня были очень трудными. Я словно жил в другом измерении: разум оставался светлым, но тело больше не отвечало, будто выключенный компьютер. У меня пропал аппетит, мне было тяжело дышать и даже двигаться. Я бы никому не пожелал пережить подобное», — приводит слова Вольпи La Gazzetta dello Sport.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс. Главными очагами распространения вируса стали Италия и Испания.



В связи с пандемией в настоящее время приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Исключениями остаются Беларусь, Таджикистан и Никарагуа.

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