Алексей Сорокин: новость о сокращении числа городов—хозяев Евро – гипотеза СМИ

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном сокращении количества городов, которые примут предстоящий чемпионат Европы.

«Эта новость существует только в виде гипотезы со стороны британских СМИ. Никакой официальной позиции УЕФА по этому поводу нет. Пока из той работы, которую мы проделываем с УЕФА и другими городами, не было никаких прямых указаний на то, что кто-то прекращает своё участие в организации финальной части Евро. Все города сейчас последовательно готовят документы.



Скоро всё будет понятно, потому что есть определённый дедлайн – конец апреля. Тогда должны быть подтверждены гарантии. По достижении этой отсечки можно будет с уверенностью сказать, какие города готовы подтвердить свои обязательства и вследствие этого продолжить своё участие в организации Евро, а какие не готовы», – приводит слова Сорокина РИА «Новости».