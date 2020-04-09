Алексей Сорокин: новость о сокращении числа городов—хозяев Евро – гипотеза СМИ

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном сокращении количества городов, которые примут предстоящий чемпионат Европы.
«Эта новость существует только в виде гипотезы со стороны британских СМИ. Никакой официальной позиции УЕФА по этому поводу нет. Пока из той работы, которую мы проделываем с УЕФА и другими городами, не было никаких прямых указаний на то, что кто-то прекращает своё участие в организации финальной части Евро. Все города сейчас последовательно готовят документы.
Скоро всё будет понятно, потому что есть определённый дедлайн – конец апреля. Тогда должны быть подтверждены гарантии. По достижении этой отсечки можно будет с уверенностью сказать, какие города готовы подтвердить свои обязательства и вследствие этого продолжить своё участие в организации Евро, а какие не готовы», – приводит слова Сорокина РИА «Новости».
- 9 апреля 2020
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