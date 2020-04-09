Бышовец: система «весна-осень» – это хорошо и правильно, в отличие от расширения РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как может сложиться ситуация с Российской Премьер-Лигой, приостановленной до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
«Надо прежде всего исходить из объективности. А объективность состоит в том, что сезон, конечно же, надо доиграть. Только тогда мы сможем сказать, кто чемпион, кто призёры не на сегодняшний день, а по итогам полноценных 30 туров. Как и должно быть. Нам надо определить, кто достоин именно по спортивному принципу выступать в еврокубках, кто покидает Премьер-Лигу, кто в неё входит. К этому призывает здравый смысл.
Если ситуация с эпидемией будет складываться так, что возобновление чемпионата станет постоянно затягиваться, то возможно всякое. Могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице.
Я думаю, что «весна-осень» было бы хорошо и правильно. В интересах футбола. А вот искать компромисс в расширении Премьер-Лиги было бы неправильным шагом. Это только повредило бы футболу», – приводит слова Бышовца Bobsoccer.
- 9 апреля 2020
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