Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бышовец: система «весна-осень» – это хорошо и правильно, в отличие от расширения РПЛ

Бышовец: система «весна-осень» – это хорошо и правильно, в отличие от расширения РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как может сложиться ситуация с Российской Премьер-Лигой, приостановленной до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Надо прежде всего исходить из объективности. А объективность состоит в том, что сезон, конечно же, надо доиграть. Только тогда мы сможем сказать, кто чемпион, кто призёры не на сегодняшний день, а по итогам полноценных 30 туров. Как и должно быть. Нам надо определить, кто достоин именно по спортивному принципу выступать в еврокубках, кто покидает Премьер-Лигу, кто в неё входит. К этому призывает здравый смысл.

Если ситуация с эпидемией будет складываться так, что возобновление чемпионата станет постоянно затягиваться, то возможно всякое. Могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице.

Я думаю, что «весна-осень» было бы хорошо и правильно. В интересах футбола. А вот искать компромисс в расширении Премьер-Лиги было бы неправильным шагом. Это только повредило бы футболу», – приводит слова Бышовца Bobsoccer.

Бышовец: Тедеско в «Спартаке» сразу начал играть по моей схеме
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020