Ривалдо: Месси может уехать в MLS или Китай, но не в «Интер»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо оценил шансы на переход нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси в миланский «Интер».

«Думаю, что у него нет причин покидать Испанию, но если это случится однажды, то он может подписать контракт с клубом из Китая или MLS, но только тогда, когда он перестанет быть настолько значимым для каталонской команды.



Даже если переход в „Интер“ может быть финансово выгодным для Месси, я предполагаю, что этого будет недостаточно, чтобы убедить его. Думаю, это больше похоже на пропаганду президента „Интера“, чем на реальную возможность трансфера.

Конечно, «Интер» — большой европейский клуб, который в прошлом подписывал отличных игроков и сумел завоевать несколько важных титулов. Но я не могу представить, чтобы Месси сменил клуб, пока он всё ещё находится в отличной форме, играя за «Барселону», — цитирует Ривалдо Goal.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать аргентинца в следующем сезоне. «Интер» готов начать переговоры с 32-летним форвардом. Родной клуб Месси, аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», уже сделал ему предложение.



Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Месси выступает за каталонский клуб с 2005-го.