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FIFPro: кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психику футболистов

FIFPro: кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психику футболистов
Футбол / РПЛ 0

Глава Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффман заявил, что кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психическое здоровье футболистов.

«Психическое здоровье футболистов имеет большое значение. Исследования, проведённые в последние годы, показали, что существуют повышенные риски для беспокойства, различные психологические проблемы для игроков по сравнению с населением в целом. Для большинства из них это напряжённая и нестабильная работа, а неопределённость, связанная с вызванным коронавирусом кризисом, ещё больше усугубляет ситуацию.

Много молодых людей сейчас остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на один год. Это создаёт огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона», — цитирует Баер-Хоффмана Reuters.

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