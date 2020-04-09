FIFPro: кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психику футболистов

Глава Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффман заявил, что кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психическое здоровье футболистов.
«Психическое здоровье футболистов имеет большое значение. Исследования, проведённые в последние годы, показали, что существуют повышенные риски для беспокойства, различные психологические проблемы для игроков по сравнению с населением в целом. Для большинства из них это напряжённая и нестабильная работа, а неопределённость, связанная с вызванным коронавирусом кризисом, ещё больше усугубляет ситуацию.
Много молодых людей сейчас остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на один год. Это создаёт огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона», — цитирует Баер-Хоффмана Reuters.
- 9 апреля 2020
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