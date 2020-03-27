FIFPro: крайне обеспокоены, что клубы снижают футболистам зарплаты в одностороннем порядке

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) на своём сайте опубликовала заявление относительно снижения зарплат в нескольких клубах из-за пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что нас воодушевляет сотрудничество заинтересованных сторон на международном уровне, мы крайне обеспокоены, что многие клубы в нескольких странах расторгли контракты с футболистами или в одностороннем порядке снизили им зарплаты.

Призываем клубы, испытывающие краткосрочные финансовые трудности, встретиться с национальными профсоюзами игроков, чтобы прийти к справедливым договоренностям, которые в равной степени будут учитывать интересы обеих сторон», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что часть футболистов каталонской «Барселоны» выступили против сокращения зарплаты на 70%.