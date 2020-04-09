«Торпедо» понизило зарплаты футболистам и тренерам на 25%

Все сотрудники московского «Торпедо» пошли на понижение заработной платы, сообщается на официальном сайте клуба.



«С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов.

Хочу обратить внимание, что пока речь идёт только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона", — заявила президент «Торпедо» Елена Еленцева.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистам и тренерам московского клуба.