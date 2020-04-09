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«Торпедо» понизило зарплаты футболистам и тренерам на 25%

«Торпедо» понизило зарплаты футболистам и тренерам на 25%
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Все сотрудники московского «Торпедо» пошли на понижение заработной платы, сообщается на официальном сайте клуба.

«С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов.

Хочу обратить внимание, что пока речь идёт только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона", — заявила президент «Торпедо» Елена Еленцева.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистам и тренерам московского клуба.

ЦСКА подтвердил сокращение зарплат футболистов и тренеров
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