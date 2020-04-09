Рюшту: курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу

Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер, излечившийся от коронавируса, заявил, что курильщики имеют более высокие шансы заразиться инфекцией.

«Нельзя шутить с этим вирусом. Независимо от того, сколько вам лет, он опасен для всех. Я бросил курить много лет назад. Курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу», — цитирует Рюшту AS.

Рюшту выписали из больницы 6 апреля. Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола находится в больнице и пребывает в критическом состоянии. О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.

Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008). На клубном уровне экс-вратарь выступал за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».