Легенда сборной Турции Рюшту излечился от коронавируса

Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер, ранее заразившийся коронавирусом, выписан из больницы.
«Какой прекрасный день! После 11 тяжёлых дней моего мужа выписали. Я очень счастлива, хотя и не могу радоваться полностью, ведь сейчас в больницах так много пациентов ждут выздоровления. Я продолжу молится за всех, кто борется за выживание», — написала супруга голкипера Ишил Речбер на своей странице в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола находится в больнице и пребывает в критическом состоянии. О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.
Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008). На клубном уровне экс-вратарь выступал за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».
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