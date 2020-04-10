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«Было очень много трупов». Игравший в Китае Кирьяков – об эпидемии пневмонии в 2003-м

«Было очень много трупов». Игравший в Китае Кирьяков – об эпидемии пневмонии в 2003-м
Футбол 0

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился воспоминаниями об эпидемии атипичной пневмонии, которая случилась в Китае в 2003 году, когда он выступал за местный клуб «Шаньдун Лунэн».

«Мы абсолютно спокойно себя чувствовали. Тем более что в команде никто не болел. И база была закрытая. А вот вокруг обстановка нагнеталась. Вплоть до паники. В Пекине, как и сейчас, больницы строили. Было очень много трупов. Китайские игроки в команде – а там были ребята, которые могли по-английски объясниться – каждый день новости сообщали. Вот от этой информации, понятно, было не по себе.

Родные звонили, переживали, но я всех успокаивал. Как и предсказывал нас врач Пяткин, летальных исходов среди европейцев было считаное количество. И то непонятно, отчего люди умерли – от старости или от этой болячки», — рассказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

«Почему все коронавирусы родом из Китая? Так надо жрать нормальную еду!»
Сергей Кирьяков играл в Китае в 2003-м, когда там случилась эпидемия атипичной пневмонии.
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