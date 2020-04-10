«Почему все коронавирусы родом из Китая? Так надо жрать нормальную еду!»

17 лет назад в Китае всё это уже было – эпидемия коронавируса (тогда – SARS, сейчас – COVID-19), карантин, изоляция. Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков, игравший в 2003-м за «Шаньдун Лунэн», в интервью «Чемпионату» вспомнил тревожные события той весны.

«Было очень много трупов»

— С чего всё началось?

— Сезон, насколько помню, только стартовал – прошло несколько туров. Тренировал команду Валерий Кузьмич Непомнящий, со мной в атаке играл Серёга Нагорняк. И тут объявляют – всё. В чемпионате пауза. Причина – эпидемия пневмонии.



Легионерам предложили покинуть страну. При одном условии – если ты разрываешь контракт. А я тогда жил в Германии. Узнал: если прилечу – немцы тоже посадят на двухнедельный карантин. Такая перспектива не прельщала. И я решил остаться.



Закрыли нас всей командой на загородной базе. Непомнящий и Нагорняк тоже остались. И мы три месяца сидели, ждали развития событий.



Понятно, тренировались, поддерживали форму. Каждый день занятия – в щадящем режиме. Выходили, двигались – в индивидуальном порядке. Потом расходились по отдельным номерам.

— Карантин строгим был?

— В город, Цзинань, можно было выезжать. Мы иногда на такси в европейские рестораны на ужин выбирались. Но очень редко. Как правило, заказывали еду и нам её привозили на базу.



— То есть рестораны работали?

— Всё работало. Просто народу, посетителей почти не было.



— Все в масках, перчатках?

— У нас на базе – нет. А в городе – да.



— Страх?

— У меня? Вообще никакого. Мне уже 33 года было – взрослый мужик.



Самое главное у нас доктор был – русский, Андрей Пяткин. Он сразу успокоил: «Нас этот вирус никак не коснётся. Только азиатов. У них иммунная система не такая хорошая».



Мы абсолютно спокойно себя чувствовали. Тем более что в команде никто не болел. И база была закрытая.



А вот вокруг обстановка нагнеталась. Вплоть до паники. В Пекине, как и сейчас, больницы строили. Было очень много трупов. Китайские игроки в команде – а там были ребята, которые могли по-английски объясниться, каждый день новости сообщали. Вот от этой информации, понятно, было не по себе.



Родные звонили, переживали, но я всех успокаивал. Как и предсказывал Пяткин, летальных исходов среди европейцев было считаное количество. И то непонятно, отчего люди умерли – от старости или от этой болячки.

«Глазные яблоки словно горели, я молил о смерти». Ужасы «короны» от журналиста из США Бобби Беннетт тоже считал панику по поводу коронавируса бредом. Когда стало худо, из первых двух больниц его отправили домой.

— В футболе кого-то затронуло?

— Я не слышал. Резонансных случаев, по-моему, не было.



— Сразу объявили, что перерыв в чемпионате будет долгим?

— Да, три месяца. Отсидели – и вперёд. Начался чемпионат, пошли игры – и всё быстро забылось. Никто об эпидемии даже не вспоминал.

«В Китае от небоскрёбов до разрухи – рукой подать. Люди прямо на улицах и писают, и какают»

— Сейчас ситуация гораздо сложнее и страдает весь мир. В чём видите причину – почему опять Китай стал родиной коронавируса?

— Так надо жрать нормальную еду! А не то что ползает и летает. Переходить на более цивилизованный режим питания.



Китайские рестораны у нас или в Европе – это не то, полная ерунда. В Китае всё абсолютно по-другому. Настоящая китайская кухня очень своеобразная и специфичная.



Европейцам вряд ли понравится. Понятно, что в хороших дорогих ресторанах всё отслеживается. Но в остальных местах, все эти уличные лавки…



— Пример?

— У нас на сборах был шведский стол – личинки шелкопряда, кузнечики и тому подобные «деликатесы». Местные ребята полные тарелки набирали и закидывали себе в топку как семечки. О чём тут можно говорить? Даже смотреть на всё это было – брррр! Не по себе. А что у них в организмах происходило, как всё это переваривалось, – сами догадайтесь.



Китайцы над собой смеются: «Для нас нет ничего такого, что нельзя было бы съесть». Они едят всё. Абсолютно всё!



— Вы что-то экзотические пробовали?

— Змею. Черепаху. На большее меня не хватило. Хотя, может, какой-то кусочек гадости и подложили втихаря – кто их знает (смеётся).

Чемодан долларов, тюрьма и стейк из змеи. Гид Кирьякова по Китаю Сергей Кирьяков играл в Китае до того, как это стало мейнстримом, а теперь рассказывает о местной еде, обычаях и, конечно же, деньгах.

— Морской рынок в Ухане стал понятием нарицательным. Приходилось на подобных развалах бывать?

— Я на такие рынки не ходил. Но представляю себе, что там происходит. Грязь, обезьяны бегают, которые являются первыми разносчиками болезней.



В Китае вообще от небоскребов до разрухи рукой подать. Чуть в сторону отошёл от этого блеска и богатства – трущобы и XIX век. Люди прямо на улицах и писают, и какают.



Всё от этого идёт. Притом что в Китае, как мало где, умеют быстро организоваться. На борьбу с какой-нибудь бедой. Если захотят, всё моментально сделают. Но пока власти не поймут, что надо порядок наводить с теми вещами, что я назвал, так и будет продолжаться.

— Странно, что хвалёная китайская медицина с вирусами не справляется.

— Да я вас умоляю! Три года отыграл – никакой китайской медицины в глаза не видел. Зато никогда не забуду, как мне однажды голову зашивали. Играли в какой-то глуши – я травму получил. Привезли в местную больницу. А там ничего нет! Элементарного обезболивающего и того не нашли. Дали чего-то в зубы: «На, зажми. И терпи». Зашивали на живую, без наркоза!

Говорю же, каменный век. Я чуть с ума не сошёл. Называется – приехал человек из Германии…

Хотя и хорошего в Китае хватало. Люди в большинстве своём открытые, гостеприимные. Любят посидеть, любят русских. Отношение к нам было фантастическое! У меня там много друзей осталось.

«Итальянцы ещё большие раздолбаи, чем мы. И вот он — результат»

— Как сейчас самоизоляцию переживаете?

— Приехали с семьёй из Санкт-Петербурга в свой дом на Новой Риге – и сидим. Посёлок закрытый – никто никуда. Стараемся строгий карантин соблюдать. Только в магазин за продуктами. Ну ещё можем с сыном выйти – мяч на участке погонять, подвигаться. Футбольчик, волейбольчик. Он у меня в школе «Зенита» занимается – их, как и всех, распустили, а форму поддерживать надо. Хорошо, что отец тренер высокой квалификации (смеётся). Физподготовка – сначала дома на силу работаем, потом на полянку выходим. Нагрузки серьёзные.



— На досуге кино-домино?

— Компьютер, фильмы, шахматы. Красное вино по вечерам – кстати, советую. Сухое итальянское. Самым полезным считается.



— Какая-то новость о COVID-19 за последние дни удивила?

— Не могу понять, почему у нас число тех, кто заболевает, никак не уменьшается. Хотя по телевизору народ только и хвалят за то, как мы здорово карантин соблюдаем. А новых инфицированных каждый день всё столько же.



— Шашлыки и прогулки во время карантина – это понятно?

— А что тут говорить — раздолбайство наше, менталитет. Пока петух в зад не клюнет, пока серьёзные меры не примут… Я, кстати, эти меры поддерживаю. Штрафы большие и другие наказания. С нашими людьми по-другому, без жёсткой руки, нельзя. К сожалению.

«Баня – это хорошо. Но мой президент – Путин, а не Лукашенко». Глушаков – за карантин Он изолирован вместе с «Ахматом» и уверен, что Россия победит коронавирус.

— То, что с Италией случилось, как объясните?

— Очень просто – они ещё большие раздолбаи, чем мы. Наверняка власти тоже и говорили, и предупреждали. Видимо, всё по фигу оказалось. Переплюнули нас в пофигизме раза в три. И вот он — результат.

— Когда всё закончится?

— Вообще непонятно. Я поначалу думал, что, как и в 2003-м, нас стороной обойдёт. Но вирус сложным оказался — серьёзная штука. Как показывает происходящее, всем надо быть предельно внимательными.

Специалисты говорят, что летнее потепление может помочь, убить эту заразу. Очень надеюсь на это. Тогда, может быть, и футбол вернётся.

Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему Необратимые процессы уже начались.