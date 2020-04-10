Кирьяков: в Китае от небоскрёбов до разрухи рукой подать. Люди на улицах писают и какают

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал об обстановке в Китае во времена его выступления за местный клуб «Шаньдун Лунэн».

«Морской рынок в Ухане? Я на такие рынки не ходил. Но представляю себе, что там происходит. Грязь, обезьяны бегают, которые являются первыми разносчиками болезней. В Китае вообще от небоскрёбов до разрухи рукой подать. Чуть в сторону отошёл от этого блеска и богатства – трущобы и XIX век. Люди прямо на улицах и писают, и какают.



Всё от этого идёт. Притом что в Китае, как мало где, умеют быстро организоваться. На борьбу с какой-нибудь бедой. Если захотят, всё моментально сделают. Но пока власти не поймут, что надо порядок наводить с теми вещами, что я назвал, так и будет продолжаться», — рассказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.