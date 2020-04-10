Экс-тренер «Валенсии» Марселино отказался от предложения возглавить «Милан»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль отказался от предложения возглавить «Милан». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, именно недавнее увольнение из «Валенсии» послужило причиной отказа. 54-летний Марселино был уволен с поста главного тренера «летучих мышей». Официально причина отставки тренера так и не была объявлена. По некоторым данным, у специалиста возник конфликт с президентом клуба Питером Лимом, который вмешивался в работу Марселино.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера миланского клуба является бывший наставник лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери. На данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли.