Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери может возглавить «Милан», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, на данный момент руководство «Милана» ведёт переговоры с бывшим наставником «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником, однако специалист, вероятнее всего, займёт пост спортивного директора клуба. На должность главного тренера рассматривается кандидатура Эмери.
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/2019, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. Испанский специалист был отправлен в отставку в ноябре 2019 года.
В этом сезоне «Милан» в 26 матчах набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, которую возглавляет «Ювентус».
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