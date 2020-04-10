«Детский сад». Йиранек вспомнил скандальный конфликт Дзюбы с Быстровым из-за кражи денег

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек вспомнил конфликт между бывшими одноклубниками Артёмом Дзюбой и Владимиром Быстровым, связанный с кражей денег.
«Рассказать о том случае поподробнее? На сборах что-то такое действительно происходило. Мы всей командой обсуждали, тренеры тоже что-то говорили. Я все это помню, но без нюансов: Быстрый говорил, что да, у него пропали деньги и подозревает Дзюбу. Но тот как будто не знал. Не помню, как мы это решили в итоге, но было такое. Опять же, это человеческие отношения, и люди могут так относиться друг к другу. Что с этим сделать? Это же детский сад.
Разговаривал ли с Артёмом? Это всё давно было. Артём говорил, что ничего не украл, а Быстрый считал, что знает: украл Артём. Были такие версии, но правду знает только человек, непосредственно укравший», — приводит слова Йиранека Sport24.
- 10 апреля 2020
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