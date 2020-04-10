Слуцкий: опять неприятно удивил уровень судейства

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на канале «КраСава» в YouTube прокомментировал судейство в Российской Премьер-Лиге.

«Меня опять неприятно удивил уровень судейства. Я думал, что многое поменялось, VAR работает на каждой игре. Но в двух матчах из трёх мы получали красные карточки за вторые жёлтые. Судьям нашли обход всё-таки. Я никого ни в чём не обвиняю, просто очень спорные были эти жёлтые», — сказал Слуцкий.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки поделился своим мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR). Футболист заявил, что он сторонник VAR, однако заметил, что судьи смотрят не все спорные моменты.