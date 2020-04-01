Дзюба: я сторонник VAR, но фиксировать миллиметровый офсайд – это бред

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR).

«Я сторонник VAR, всё стало прозрачнее и по справедливости. Но иногда так дебильно делают миллиметровый офсайд – это бред. Ну торчит у тебя колено – это небольшое преимущество. Нужно трактовать в пользу атаки, когда торчит ноготь, а тебе записывают офсайд. Но в некоторых эпизодах VAR смотрят, где-то нет. На чемпионате мира было потрясающе, а в Англии и России есть проблемы. Нужно смотреть все спорные моменты, а они то смотрят, то нет», — сказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 21 матче чемпионата России, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.