Слуцкий: когда Тарасов восстановится, тогда и футбол вернётся

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на канале «КраСава» в YouTube пошутил о том, что пауза в РПЛ на руку полузащитнику Дмитрию Тарасову.

«Эта пауза никому не в плюс, только если нет какой-то травмы, как у Димы Тарасова. Мы в команде шутим, что он управляет этой ситуацией. Мол, когда он восстановится, тогда и футбол вернётся (смеётся)», — сказал Слуцкий.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что руководство РПЛ рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. При таком развитии событий следующий сезон начнётся в сентябре, и командам, скорее всего, придётся играть по два матча в неделю.



Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. По предварительным оценкам, национальный чемпионат должен возобновиться 10 апреля, однако ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в таком развитии событий.



На момент остановки РПЛ в турнирной таблице чемпионата лидировал набравший в 22 матчах 50 очков «Зенит». На девять очков от питерского клуба отстают «Локомотив» и «Краснодар».