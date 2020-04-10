Слуцкий: когда Тарасов восстановится, тогда и футбол вернётся

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на канале «КраСава» в YouTube пошутил о том, что пауза в РПЛ на руку полузащитнику Дмитрию Тарасову.
«Эта пауза никому не в плюс, только если нет какой-то травмы, как у Димы Тарасова. Мы в команде шутим, что он управляет этой ситуацией. Мол, когда он восстановится, тогда и футбол вернётся (смеётся)», — сказал Слуцкий.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что руководство РПЛ рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. При таком развитии событий следующий сезон начнётся в сентябре, и командам, скорее всего, придётся играть по два матча в неделю.
Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. По предварительным оценкам, национальный чемпионат должен возобновиться 10 апреля, однако ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в таком развитии событий.
На момент остановки РПЛ в турнирной таблице чемпионата лидировал набравший в 22 матчах 50 очков «Зенит». На девять очков от питерского клуба отстают «Локомотив» и «Краснодар».
- 10 апреля 2020
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:08
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:41