Саньоль: не принял извинения Зидана после матча с Италией. Не разговаривал с ним два года

Бывший главный тренер «Бордо» Вилли Саньоль, экс-защитник сборной Франции рассказал о своих эмоциях от поражения в финальном матче чемпионата мира-2006 со сборной Италии.
«После игры в раздевалке Зинедин Зидан извинился. Но я не принял его извинения, не хотел с ним разговаривать. Неподходящее время для извинений, так как мы были слишком разочарованы.
Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы с Зиданом не разговаривали два года. В 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала, чтобы я его пригласил. Я позвонил ему, мы пообедали вместе. У нас состоялся хороший разговор», – цитирует Саньоль Football Italia.
Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей — 1:1. На 109-й минуте матча французский полузащитник Зинедин Зидан был удалён за удар головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци. В серии пенальти победу одержала сборная Италии (5:3).
- 11 апреля 2020
-
00:18
-
00:08
- 10 апреля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:08
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:55
-
17:45