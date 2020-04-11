Саньоль: не принял извинения Зидана после матча с Италией. Не разговаривал с ним два года

Бывший главный тренер «Бордо» Вилли Саньоль, экс-защитник сборной Франции рассказал о своих эмоциях от поражения в финальном матче чемпионата мира-2006 со сборной Италии.

«После игры в раздевалке Зинедин Зидан извинился. Но я не принял его извинения, не хотел с ним разговаривать. Неподходящее время для извинений, так как мы были слишком разочарованы.



Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы с Зиданом не разговаривали два года. В 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала, чтобы я его пригласил. Я позвонил ему, мы пообедали вместе. У нас состоялся хороший разговор», – цитирует Саньоль Football Italia.

Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей — 1:1. На 109-й минуте матча французский полузащитник Зинедин Зидан был удалён за удар головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци. В серии пенальти победу одержала сборная Италии (5:3).