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«Обливания, чеснок и имбирь не помогут». Бывший врач «Спартака» — о борьбе с коронавирусом

«Обливания, чеснок и имбирь не помогут». Бывший врач «Спартака» — о борьбе с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков рассказал о борьбе с коронавирусом.

«Вирус не увидишь, не услышишь, не пощупаешь руками. Один кашляющий больной человек может заразить людей в радиусе четырёх-пяти метров. Даже если у человека хороший иммунитет, никто не может гарантировать ему, что вирус пройдёт мимо.

От коронавируса спастись можно только самоизоляцией. И никакие опрыскивания, обливания, чеснок и имбирь здесь не помогут», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.

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