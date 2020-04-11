«Обливания, чеснок и имбирь не помогут». Бывший врач «Спартака» — о борьбе с коронавирусом
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков рассказал о борьбе с коронавирусом.
«Вирус не увидишь, не услышишь, не пощупаешь руками. Один кашляющий больной человек может заразить людей в радиусе четырёх-пяти метров. Даже если у человека хороший иммунитет, никто не может гарантировать ему, что вирус пройдёт мимо.
От коронавируса спастись можно только самоизоляцией. И никакие опрыскивания, обливания, чеснок и имбирь здесь не помогут», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.
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