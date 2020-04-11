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Бийол: нынешний сезон для ЦСКА получился не таким, как мы хотели

Бийол: нынешний сезон для ЦСКА получился не таким, как мы хотели
Футбол / РПЛ 0

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол высказался о мерах борьбы с пандемией коронавируса в России, а также оценил выступления московского клуба в нынешнем сезоне.

«В России меры по борьбе с коронавирусом были приняты сразу. Была пауза на одну-две недели, всё началось чуть позже. Я вылетел домой с товарищем по команде и двумя парнями из Казани.

Конечно, клуб присылает нам индивидуальные планы тренировок, но информации о возвращении в Россию пока нет. Этот сезон получился не таким, как мы хотели. Надеюсь, сезон будет доигран и у нас будет возможность улучшить свои позиции», — приводит слова Бийола Slovenski nogometni portal.

Ранее Бийол принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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