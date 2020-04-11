#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Вадимом Евсеевым — в 18:00
Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
12-й инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 11 апреля, начало — в 18:00 мск.
У нас в виртуальных гостях — бывший игрок сборной России, ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. С ним пообщается звезда «Чемпионата» Дмитрий Егоров, с которым всегда интересно. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Евсеевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Евсеев — уроженец подмосковного города Мытищи. Профессиональную карьеру начинал в московском «Спартаке», после чего успел поиграть за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Торпедо-БЕЛАЗ» и тульский «Арсенал». В качестве главного тренера Вадим работал в «Амкаре», «СКА-Хабаровске».
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
18:44
-
18:20
-
18:03
-
17:51
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:02
-
16:42
-
16:31
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:20
-
14:17
-
13:43
-
13:41
-
13:17
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
11:27
-
11:10
Партнерский контент