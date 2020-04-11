ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Вадимом Евсеевым — в 18:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.



12-й инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 11 апреля, начало — в 18:00 мск.



У нас в виртуальных гостях — бывший игрок сборной России, ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. С ним пообщается звезда «Чемпионата» Дмитрий Егоров, с которым всегда интересно. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Евсеевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».



Евсеев — уроженец подмосковного города Мытищи. Профессиональную карьеру начинал в московском «Спартаке», после чего успел поиграть за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Торпедо-БЕЛАЗ» и тульский «Арсенал». В качестве главного тренера Вадим работал в «Амкаре», «СКА-Хабаровске».