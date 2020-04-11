«Ювентус» хочет подписать Канте

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Н’Голо Канте. Как сообщает Calciomercato, итальянцы хотят воспользоваться тем, что в Лондоне готовы продать одного из лучших в мире опорных хавбеков.



Заинтересованность в трансфере Канте проявляют также мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.



Н’Голо выступает за «Челси» с лета 2016 года. За француза лондонский клуб заплатил «Лестер Сити» € 35,8 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.



В нынешнем сезоне Канте помог синим в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола.



«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах команда Фрэнка Лэмпарда одержала 14 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.