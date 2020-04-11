«Ювентус» хочет подписать Канте

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Н’Голо Канте. Как сообщает Calciomercato, итальянцы хотят воспользоваться тем, что в Лондоне готовы продать одного из лучших в мире опорных хавбеков.
Заинтересованность в трансфере Канте проявляют также мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.
Н’Голо выступает за «Челси» с лета 2016 года. За француза лондонский клуб заплатил «Лестер Сити» € 35,8 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Канте помог синим в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола.
«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах команда Фрэнка Лэмпарда одержала 14 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
- 11 апреля 2020
-
17:02
-
16:42
-
16:31
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:20
-
14:17
-
13:43
-
13:41
-
13:17
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:49
-
09:32
-
09:18
-
08:53
-
08:30