Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30
Футбол 0

Сегодня, 11 апреля, стартовал первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступление на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.

1. Роберт Фахретдинов (UFENOK77) — «Локомотив»
2. Антон Кленов (KLENOFF) — «Интер»
3. Руслан Уразбахтин (RUSPRO) — «Милан»
4. Антон Костин (ANTHONYBONESS) — «Челси»
5. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020