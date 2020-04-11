Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 11 апреля, стартовал первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступление на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.
1. Роберт Фахретдинов (UFENOK77) — «Локомотив»
2. Антон Кленов (KLENOFF) — «Интер»
3. Руслан Уразбахтин (RUSPRO) — «Милан»
4. Антон Костин (ANTHONYBONESS) — «Челси»
5. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал».
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.
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