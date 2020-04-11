«Ну карантин же, народ». Жена Мамаева подчеркнула, что не выходит гулять

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме».



Один из пользователей поинтересовался, выходит ли Алана Мамаева на прогулки во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.



«Нет. Ну карантин же, народ», — ответила Алана.

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой

Мамаева отметила, что среди её знакомых нет людей, заражённых коронавирусной инфекцией.

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. В России на 11 апреля зафиксировано более 13 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии были приостановлены ведущие турниры, в том числе Лига чемпионов и Лига Европы.