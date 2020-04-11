Коноплянка: в конце этого сезона вижу «Шахтёр» в финале Лиги Европы

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношении к коронавирусу и поделился прогнозом на концовку сезона-2019/2020.



«Тяжёлый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что можем сделать, – находиться дома и получать удовольствие от времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным.



Остановить эпидемию можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать голову. И всё равно мы сможем это преодолеть.



Конец сезона? Вижу нас в финале Лиги Европы. Даст бог, в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и кубок брать», — цитирует Коноплянку официальный сайт «Шахтёра».



Напомним, донецкий клуб пробился в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом выездном матче обыграл «Вольфсбург» (2:1).