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Коноплянка: в конце этого сезона вижу «Шахтёр» в финале Лиги Европы

Коноплянка: в конце этого сезона вижу «Шахтёр» в финале Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношении к коронавирусу и поделился прогнозом на концовку сезона-2019/2020.

«Тяжёлый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что можем сделать, – находиться дома и получать удовольствие от времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным.

Остановить эпидемию можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать голову. И всё равно мы сможем это преодолеть.

Конец сезона? Вижу нас в финале Лиги Европы. Даст бог, в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и кубок брать», — цитирует Коноплянку официальный сайт «Шахтёра».

Напомним, донецкий клуб пробился в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом выездном матче обыграл «Вольфсбург» (2:1).

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