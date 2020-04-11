Евсеев: на ТВ сейчас чего-то про Украину молчат, а 3 месяца назад только про неё говорили
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о российском телевидении.
«Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то про Украину все молчат, а три месяца назад только про неё говорили. У нас показывают то, что даёт рейтинги», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года. Ранее специалист работал в «СКА-Хабаровске», махачкалинском «Анжи», пермском «Амкаре» и «Текстильщике» из Иваново.
«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
Евсеев: мои слова после матча с Уэльсом были криком тем обстоятельствам жизни
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
18:46
-
18:44
-
18:20
-
18:03
-
17:51
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:02
-
16:42
-
16:31
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:20
-
14:17
-
13:43
-
13:41
-
13:17
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
11:27
Партнерский контент