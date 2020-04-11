Евсеев: на ТВ сейчас чего-то про Украину молчат, а 3 месяца назад только про неё говорили

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о российском телевидении.

«Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то про Украину все молчат, а три месяца назад только про неё говорили. У нас показывают то, что даёт рейтинги», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года. Ранее специалист работал в «СКА-Хабаровске», махачкалинском «Анжи», пермском «Амкаре» и «Текстильщике» из Иваново.

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.