«Победа в Лиге чемпионов за «Спартак». Георгий Мелкадзе рассказал о главной цели в карьере

Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за «Тамбов», рассказал, как представляет главный момент футбольной карьеры.

«Это победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное — поднять этот трофей», — приводит слова 23-летнего футболиста пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Мелкадзе объяснил также, почему ему не удалось закрепиться в первой команде «Спартака» в начале карьеры.

«Слишком рано я захотел заиграть в главной команде, поэтому так и получилось. Слишком молод был», — сказал форвард.

В нынешнем сезоне Георгий в 13 матчах за «Тамбов» в чемпионате России забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.