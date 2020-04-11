«Победа в Лиге чемпионов за «Спартак». Георгий Мелкадзе рассказал о главной цели в карьере
Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за «Тамбов», рассказал, как представляет главный момент футбольной карьеры.
«Это победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное — поднять этот трофей», — приводит слова 23-летнего футболиста пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Мелкадзе объяснил также, почему ему не удалось закрепиться в первой команде «Спартака» в начале карьеры.
«Слишком рано я захотел заиграть в главной команде, поэтому так и получилось. Слишком молод был», — сказал форвард.
В нынешнем сезоне Георгий в 13 матчах за «Тамбов» в чемпионате России забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Мелкадзе: было столько оскорблений со стороны фанатов, что хотелось удалить «Инстаграм»
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