Инс: Санчес может стать ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Алексисе Санчесе, который выступает за миланский «Интер» на правах аренды.

«Переход в «Юнайтед» был ошибкой. Уверен, Санчес сожалеет, что тогда не выбрал «Сити». Он принял неправильное решение, согласившись стать игроком «Юнайтед». Эта команда не подходила под его стиль.

Алексис отчаянно пытался оказать влияние на игру «красных дьяволов». Посмотрите, как Бруну Фернандеш начал карьеру на «Олд Траффорд». Именно этого хотел Санчес и именно этого от него ждали.

Футбол — забавная старая игра. Алексис ещё может вернуться в «МЮ», потрясающе тренироваться и стать важной частью их планов. Не исключаю, что он станет ключевым игроком команды в следующем сезоне», — цитирует Инса Goal.