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Футболистка сборной США потренировалась с гирей на девятом месяце беременности

Футболистка сборной США потренировалась с гирей на девятом месяце беременности
Футбол / Прочие турниры 0

Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган продолжает тренироваться, будучи на девятом месяце беременности. Видео тренировки девушка выложила на своей странице в «Инстаграме».

30-летняя американская нападающая выполнила приседания с гирей, выпады, отжимания и ряд других упражнений.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство в составе американской команды она выигрывала в 2015 и 2019 годах. За сборную США сыграла 169 матчей и забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» — победительница Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Выступала за американские «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Портланд Торнс».

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