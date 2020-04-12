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«Слишком рискованно». Реакция соцсетей на тренировку Морган на девятом месяце беременности

«Слишком рискованно». Реакция соцсетей на тренировку Морган на девятом месяце беременности
Футбол / Прочие турниры 0

Пользователи в социальных сетях прокомментировали тренировку футболистки сборной США Алекс Морган, которая находится на девятом месяце беременности.

Большинство фанатов в «Инстаграме» поддержали футболистку в стремлении сохранить физическую форму во время беременности и восхитились её целеустремлённостью.

«Действительно впечатляет», — написал один из пользователей.

«Так горжусь тобой!» — ответил другой фанат.

«Вперёд, королева!» — поддержал ещё один пользователь.

«Ребёнок появится сразу с шестью кубиками», — пошутил один из болельщиков.

Некоторые попросили Морган быть поосторожнее и забеспокоились о здоровье футболистки и её будущего ребёнка.

«Это не выглядит как что-то здоровое», — отметил пользователь в комментариях.

«Будь осторожна», — попросил другой болельщик.

«Это слишком рискованно, мэм», — высказался ещё один пользователь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Футболистка сборной США потренировалась с гирей на девятом месяце беременности
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