«Слишком рискованно». Реакция соцсетей на тренировку Морган на девятом месяце беременности

Пользователи в социальных сетях прокомментировали тренировку футболистки сборной США Алекс Морган, которая находится на девятом месяце беременности.



Большинство фанатов в «Инстаграме» поддержали футболистку в стремлении сохранить физическую форму во время беременности и восхитились её целеустремлённостью.



«Действительно впечатляет», — написал один из пользователей.



«Так горжусь тобой!» — ответил другой фанат.



«Вперёд, королева!» — поддержал ещё один пользователь.



«Ребёнок появится сразу с шестью кубиками», — пошутил один из болельщиков.



Некоторые попросили Морган быть поосторожнее и забеспокоились о здоровье футболистки и её будущего ребёнка.



«Это не выглядит как что-то здоровое», — отметил пользователь в комментариях.



«Будь осторожна», — попросил другой болельщик.



«Это слишком рискованно, мэм», — высказался ещё один пользователь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».