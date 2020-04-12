«Слишком рискованно». Реакция соцсетей на тренировку Морган на девятом месяце беременности

Пользователи в социальных сетях прокомментировали тренировку футболистки сборной США Алекс Морган, которая находится на девятом месяце беременности.
Большинство фанатов в «Инстаграме» поддержали футболистку в стремлении сохранить физическую форму во время беременности и восхитились её целеустремлённостью.
«Действительно впечатляет», — написал один из пользователей.
«Так горжусь тобой!» — ответил другой фанат.
«Вперёд, королева!» — поддержал ещё один пользователь.
«Ребёнок появится сразу с шестью кубиками», — пошутил один из болельщиков.
Некоторые попросили Морган быть поосторожнее и забеспокоились о здоровье футболистки и её будущего ребёнка.
«Это не выглядит как что-то здоровое», — отметил пользователь в комментариях.
«Будь осторожна», — попросил другой болельщик.
«Это слишком рискованно, мэм», — высказался ещё один пользователь.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 12 апреля 2020
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