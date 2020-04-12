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Championat.com Liga Pro продолжается. Старт вечернего турнира — в 17:30

Championat.com Liga Pro продолжается. Старт вечернего турнира — в 17:30
Футбол 0

Сегодня, 12 апреля, стартовал второй день Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступление на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

В 17:30 мск начнётся вечерний турнир второго дня Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.

1. Антон Костин (NyanCat FC) — «Челси».
2. Антон Жуков (KAZAN) — «Рубин».
3. Павел Пурювкин (ROYAL BEARS) — «Вольфсбург».
4. Павел Скуратов (CATALONIA FC) — «Барселона».
5. Михаил Запорожец (Vega Squadron) — «Бавария».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

За трансляциями всех матчей можно следить на «Чемпионате» или на Twitch.

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