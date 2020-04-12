Ким Чельстрём рассказал, как он переходил из «Спартака» в «Арсенал»

Шведский полузащитник Ким Чельстрём поделился воспоминаниями о своём переходе из московского «Спартака» в лондонский «Арсенал» в 2014 году на правах аренды.

«Я был в Абу-Даби вместе с одноклубниками по „Спартаку“. Находился в автобусе, мы ехали на тренировочный матч, и в этот момент мне позвонил агент. Я сказал ему, что мне не очень интересна аренда, так как у меня есть семья, а тогда мы все вместе жили в Москве. Мы были счастливы там и довольны жизнью в России. Я сказал агенту, что останусь в „Спартаке“ до лета, а потом рассмотрю варианты. Агент позвонил мне через 10 минут и спросил: „Ким, ты уверен, что не хочешь в Англию? Они действительно хотят арендовать тебя". Я ответил ему, что хочу остаться. Затем он позвонил ещё раз через час, я уже начал злиться. В Премьер-лиге было несколько клубов, которым я был интересен, но я не ожидал, что это будет такой топ-клуб, как «Арсенал». После этого я позвонил жене и сказал, что мы на пару месяцев переезжаем в Лондон. Мы знали, что не задержимся там надолго, но решили насладиться клубом и городом.

Когда я приехал, то сразу сказал, что у меня есть проблемы со спиной. Я думал, что трансфер сорвётся, но клубы договорились. Всё происходило за несколько минут до закрытия трансферного окна, поэтому у «Арсенала» больше не было вариантов. Вот почему они рискнули и взяли меня", — приводит слова Чельстрёма официальный сайт клуба.