Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Форму поддерживаю, коврик есть: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу. Без футбола очень тяжело, без других нагрузок, без тренажёрного зала. Тренажёров дома нет, не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом», — рассказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.
В составе ЦСКА 34-летний Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, а семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
Акинфеев: понимаю людей, которым тяжело сидеть в квартирах во время карантина
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