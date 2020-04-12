Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.



«Форму поддерживаю, коврик есть: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу. Без футбола очень тяжело, без других нагрузок, без тренажёрного зала. Тренажёров дома нет, не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом», — рассказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

В составе ЦСКА 34-летний Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, а семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.