Родолфо: нет ничего страшного в том, что бразильцы из «Ахмата» не успели уехать на родину

Администратор «Ахмата» Родолфо прокомментировал информацию,

СМИ сообщили, что он и другие бразильцы из грозненского клуба не могут вернуться на родину из-за закрытых границ.



«В Грозном всё просто идеально в плане безопасности. Проблема происходит во всём мире, а не только здесь или в Москве. У нас всё нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же всё сделать днём. У тех, кто работает, тоже есть определённое время на всё. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем — у нас два магазина рядом.



Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять.



Тяжело ли без семьи? Всем тяжело. У нас не только бразильцы, но и венесуэльцы не могут поехать домой. Африканцы тоже не успели. В «Локомотиве» Мурило, например, не успел домой поехать. Это не только у нас, а везде.



Как иностранцы в команде реагируют на это? Есть люди, которые думают, что они ещё могут поехать домой. Сейчас самые тяжёлые моменты, потому что у нас отпуск, тренировок нет. Это тяжело, потому что всё время дома, дома, дома… Нам, конечно, передали индивидуальную работу для дома, но всё равно это скучно. А так у нас здесь всё идеально — зарплату платят вовремя, никаких проблем нет», — приводит слова Родолфо Sport24.