Визеу: неправда, что я хочу вернуться в Бразилию. Грозный стал мне вторым домом

Нападающий грозненского «Ахмата» Фелипе Визеу опроверг информацию о том, что бразильские футболисты намерены вернуться на родину на период действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«После двух моих лайвов в „Инстаграме“ в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции.
В своих лайвах я наоборот говорил, что мне живётся спокойно в Грозном со своей семьёй, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Всё, что написано в этом интервью, – неправда.
С тех пор, как я перешёл в «Ахмат», Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» – сила!» — написал Визеу в «сториз» своего «инстаграма».
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