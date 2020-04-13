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Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro
Футбол 0

Сегодня, 12 апреля, прошёл 2-й тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.

Дневной турнир

Групповой этап

Уразбахтин («Милан») — Сагитов («Арсенал») — 5:1

Пелехацкий («МЮ») — Ординарцев («Реал») — 3:1

Уразбахтин («Милан») — Шемякин («ПСЖ») — 1:1

Сагитов («Арсенал») – Ординарцев («Реал») — 2:1

Шемякин («ПСЖ») — Пелехацкий («МЮ») — 0:4

Ординарцев («Реал») — Уразбахтин («Милан») — 1:0

Шемякин («ПСЖ») — Сагитов («Арсенал») — 0:3

Пелехацкий («МЮ») — Уразбахтин («Милан») — 2:2

Сагитов («Арсенал») — Пелехацкий («МЮ») — 3:3

Ординарцев («Реал») — Шемякин («ПСЖ») — 3:3

Плей-офф

1/2 финала: Пелехацкий («МЮ») – Ординарцев («Реал») — 1:2

1/2 финала: Сагитов («Арсенал») — Уразбахтин («Милан») — 4:1

За 3-е место: Пелехацкий («МЮ») — Уразбахтин («Милан») — 0:1

Финал: Сагитов («Арсенал») — Ординарцев («Реал») — 1:3

Вечерний турнир

Групповой этап

Скуратов («Барселона») — Пурювкин («Вольфсбург») — 5:2

Жуков («Ливерпуль») — Костин («Челси») — 0:4

Скуратов («Барселона») — Запорожец («Бавария») — 1:5

Пурювкин («Вольфсбург») — Костин («Челси») — 1:4

Запорожец («Бавария») — Жуков («Ливерпуль») — 2:1

Костин («Челси») — Скуратов («Барселона») — 3:0

Запорожец («Бавария») — Пурювкин («Вольфсбург») — 4:1

Жуков («Ливерпуль») — Скуратов («Барселона») — 0:1

Пурювкин («Вольфсбург») — Жуков («Ливерпуль») — 3:2

Костин («Челси») — Запорожец («Бавария») — 1:0

Плей-офф

1/2 финала: Костин (NFC) Челси — Пурювкин («Вольфсбург») — 3:1

1/2 финала: Запорожец («Бавария») – Скуратов («Барселона») — 0:3

За 3-е место: Запорожец («Бавария») — Пурювкин («Вольфсбург») — 5:0

Финал: Костин («Челси») — Скуратов («Барселона») — 1:3 ОТ

Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.

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