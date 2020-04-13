Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

Сегодня, 12 апреля, прошёл 2-й тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.
Дневной турнир
Групповой этап
Уразбахтин («Милан») — Сагитов («Арсенал») — 5:1
Пелехацкий («МЮ») — Ординарцев («Реал») — 3:1
Уразбахтин («Милан») — Шемякин («ПСЖ») — 1:1
Сагитов («Арсенал») – Ординарцев («Реал») — 2:1
Шемякин («ПСЖ») — Пелехацкий («МЮ») — 0:4
Ординарцев («Реал») — Уразбахтин («Милан») — 1:0
Шемякин («ПСЖ») — Сагитов («Арсенал») — 0:3
Пелехацкий («МЮ») — Уразбахтин («Милан») — 2:2
Сагитов («Арсенал») — Пелехацкий («МЮ») — 3:3
Ординарцев («Реал») — Шемякин («ПСЖ») — 3:3
Плей-офф
1/2 финала: Пелехацкий («МЮ») – Ординарцев («Реал») — 1:2
1/2 финала: Сагитов («Арсенал») — Уразбахтин («Милан») — 4:1
За 3-е место: Пелехацкий («МЮ») — Уразбахтин («Милан») — 0:1
Финал: Сагитов («Арсенал») — Ординарцев («Реал») — 1:3
Вечерний турнир
Групповой этап
Скуратов («Барселона») — Пурювкин («Вольфсбург») — 5:2
Жуков («Ливерпуль») — Костин («Челси») — 0:4
Скуратов («Барселона») — Запорожец («Бавария») — 1:5
Пурювкин («Вольфсбург») — Костин («Челси») — 1:4
Запорожец («Бавария») — Жуков («Ливерпуль») — 2:1
Костин («Челси») — Скуратов («Барселона») — 3:0
Запорожец («Бавария») — Пурювкин («Вольфсбург») — 4:1
Жуков («Ливерпуль») — Скуратов («Барселона») — 0:1
Пурювкин («Вольфсбург») — Жуков («Ливерпуль») — 3:2
Костин («Челси») — Запорожец («Бавария») — 1:0
Плей-офф
1/2 финала: Костин (NFC) Челси — Пурювкин («Вольфсбург») — 3:1
1/2 финала: Запорожец («Бавария») – Скуратов («Барселона») — 0:3
За 3-е место: Запорожец («Бавария») — Пурювкин («Вольфсбург») — 5:0
Финал: Костин («Челси») — Скуратов («Барселона») — 1:3 ОТ
Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.
- 13 апреля 2020
-
01:06
-
00:59
-
00:44
-
00:37
-
00:13
-
00:08
- 12 апреля 2020
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57