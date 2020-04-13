Тренер ЦСКА предположил, что несколько игроков могли переболеть коронавирусом в феврале

50-летний тренер по физической подготовке ЦСКА Паулино Гранеро выразил мнение, что в феврале на испанском сборе «армейцев» он и несколько игроков клуба могли перенести заболевание коронавирусом.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом. Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное.

Как добирался до Испании в условиях отмены регулярных рейсов? У меня был билет на самолёт на 1 апреля, но за день до этого мне сообщили, что рейс отменён. Мне повезло, что на следующий день мне позвонила одна из сотрудниц ЦСКА и рассказала о том, что есть возможность сесть на самолёт в Лондон. Из Англии я уже отправился в Мадрид. Во время полёта я не ел, чтобы лишний раз не снимать маску в целях предосторожности. Путь из столицы Испании в Альмерию тоже был не из простых: самолёты не летали, поезда не ходили, машину в аренду взять невозможно, ведь всё закрыто. Пришлось ехать на такси, водитель приложил огромные усилия, чтобы мы приехали к 4 утра.

Сейчас я две недели не буду выходить из дома. Повезло, что у меня большой дом и я могу жить в нём, какое-то время, не пересекаясь с женой и детьми. Мы видимся только когда выходим каждый на свой балкон», — приводит слова Паулино Diario de Almería.



По данным на 12 апреля, в мире зафиксировано 1,7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых скончалось более 100 тыс. людей, а вылечилось – 400 тыс. Испания занимает второе место после США по количеству случаев заражения – 163 тыс.

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