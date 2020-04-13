«Теперь мы увидели, что такое копия папы». Жена Карпина показала новорождённую дочь

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своём «инстаграме» фотографию новорождённой дочери и сравнила её со снимком старшей сестры девочки, сделанным в аналогичном возрасте.



«Валерьевны. Даше 4 дня, Саше – 6. Когда родилась Даша, мы думали: ну копия папы! Теперь мы увидели, что такое «копия папы». Первое, что сказал папа, когда Сашуля появилась на свет и её, как полагается, положили мне на живот: «Смотри, какая она рыжая!» — написала Дарья.

Напомним, у Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.

Ранее Дарья Карпина показала первую встречу маленькой дочери с новорождённой сестрой.