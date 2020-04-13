Холанд и Погба — главные цели «Реала» на ближайшее трансферное окно

Руководство мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона планирует заключить как минимум две громкие сделки. Главными целями «сливочных» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, сообщает Sports Mole.
Трансферная стоимость Погба оценивается в € 80 млн. Контракт 27-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. При этом «красные дьяволы» могут активировать опцию продления соглашения на один сезон.
Холанд стал игроком «Боруссии» минувшей зимой. Его договор с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость 19-летнего норвежца оценивается в € 72 млн.
«Реал», набрав 56 очков в 27 матчах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры.
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