Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о возвращении в клуб. В 2012 году француз перешёл в туринский «Ювентус», где провёл четыре сезона.

«Моя мама всегда говорила: «Ты уйдёшь, но вернёшься». Она всегда это говорила. Я отвечал: «Посмотрим», но вы же знаете, как мамы реагируют. Она продолжала: «Ты вернёшься в Манчестер, не переживай». В итоге я так и сделал.

Я был очень рад вновь стать игроком «Юнайтед». У меня здесь было неоконченное дело. Я возвращался уже готовым игроком, а не молодым талантом», — приводит слова 27-летнего футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Погба помог «Юнайтед» в 7 матчах английской Премьер-лиги и 1 встрече Кубка английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.

«Ювентус» попробует подписать Милинкович-Савича, если не удастся вернуть Погба
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020