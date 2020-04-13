Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о возвращении в клуб. В 2012 году француз перешёл в туринский «Ювентус», где провёл четыре сезона.

«Моя мама всегда говорила: «Ты уйдёшь, но вернёшься». Она всегда это говорила. Я отвечал: «Посмотрим», но вы же знаете, как мамы реагируют. Она продолжала: «Ты вернёшься в Манчестер, не переживай». В итоге я так и сделал.

Я был очень рад вновь стать игроком «Юнайтед». У меня здесь было неоконченное дело. Я возвращался уже готовым игроком, а не молодым талантом», — приводит слова 27-летнего футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Погба помог «Юнайтед» в 7 матчах английской Премьер-лиги и 1 встрече Кубка английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.